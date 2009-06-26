Тигипко хочет федерализма, но только бюджетного

Сергей ТИГИПКО выступает против федерализации Украины. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

В частности, по словам С.ТИГИПКО, "федерализация Украины будет означать гибель государства. Политический строй страны определен как унитарный. Это нерушимый статус. Более того, политические реформы и модернизация экономики, которые так необходимы стране, могут быть внедрены лишь при централизованном управлении страной".

Как отмечает политик, "содержание бюджетного федерализма не имеет ничего общего с системой государственного строя страны, однако позволяет заинтересовать территориальные общины активнее привлекать инвестиции, поддерживать малый и средний бизнес, зарабатывать деньги для своего развития. Именно такой подход сегодня очень важен для Украины".

Бюджетный федерализм – это, в первую очередь, изменение принципа работы с местными бюджетами, разъясняет свою позицию С.ТИГИПКО, добавляя, что необходимо предоставить регионам максимум самостоятельности в определении целей для использования полученных средств. Именно на региональном уровне возможно эффективное решение проблем социальной защиты населения, ремонта дорог, мостов, школ и других местных нужд. Необходимо стимулировать работу местной власти, динамично развивать экономику региона. Для этого важно справедливо перераспределять собранные в регионе налоги и сборы, убежден политик.