Европа хочет понять, на что именно пойдет газовый кредит Украине

Еврокомиссия хочет понять, на что именно нужна Украине финансовая помощь для обеспечения транзита газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник из Генерального директората “Внешние отношения” Еврокомиссии.

“Это - не политическое столкновение. Мы пытаемся понять, где именно финансовый разрыв. Что должно финансироваться за счет международного кредита”, - сказал собеседник агентства в канун запланированной на 29 июня встречи в Еврокомиссии с представителями “Газпрома”, “Нафтогаза Украины”, международных финансовых институтов и европейских газовых компаний.

“Встреча не даст “странного” ответа в понедельник вечером”, - в то же время заметил чиновник.

Он сообщил, что с украинской стороны в ходе встречи будут принимать участие и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, заместитель министра иностранных дел Сергей ПАВЛУША, представитель Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ и заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО.

Российскую сторону будет представлять заместитель председателя правления “Газпрома” Александр МЕДВЕДЕВ. Другие участники встречи с российской стороны пока неизвестны.

“В действительности будет несколько встреч с разными людьми”, - сказал представитель Еврокомиссии. По его словам, в Брюссель, в частности, прибудут представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. Кроме того, будут представители Еврогаза, газовых компаний и компаний, которые занимаются транзитом.

Представитель Генерального директората по вопросам энергетики и транспорта Еврокомиссии сказал, что ЕС должен хорошо подготовиться к возможному прекращению снабжения газа.

“Безусловно, из-за экономического кризиса потребность в газе летом и, возможно, зимой будет меньше”, - отметил представитель Еврокомиссии.

Он также обратил внимание на то, что на сегодня точно неизвестно, сколько газа находится в подземных газовых хранилищах Украины, отметив только, что “Нафтогаз” сообщает о 19,3 млн. кубометров.

“Цифры, которые нам сообщили, свидетельствуют о желании купить еще 19,5 млн. кубометров дополнительно, что будет стоить 4,2 млрд. дол.”, - сказал собеседник агентства.

В то же время, он выразил неуверенность в том, что предоставление кредита Украине в этом году не приведет к возникновению похожей проблемы в следующем году.

“В любом случае, если что и будет сделано, то лишь однажды. Почему сейчас и почему в этом году? Во-первых, поскольку экономический кризис имел очень серьезное влияние на “Нафтогаз” и Украину в целом. Кроме того, после решения проблем в этом году (подписание соглашений в начале этого года между “Нафтогазом” и “Газпромом” после газового кризиса – УНИАН) Украина впервые стала владельцем газа в хранилищах, а до этого газ принадлежал компаниям”, - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, на разработку пакета возможных мероприятий для помощи Украине понадобится несколько недель, а его имплементация начнется не раньше осени.