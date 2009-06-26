Кабмин назвал пять кандидатов на должности в правительстве

Проект постановления внесли в ВР

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства. В соответствии с текстом документа, размещенном на официальном сайте ВР, Кабмин предлагает назначить: Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины; Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины; Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины; Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины; Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины. Постановление предлагается принять в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины.

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