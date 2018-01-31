Почти половина украинцев не знают, за кого голосовать на выборах в Раду в 2019 году - опрос

Только пять партий имеют больше 5% поддержки избирателей, а 40% респондентов заявили, что не знают, какую из партий поддерживать.

40% избирателей в Украине еще не определились с тем, кого поддерживать на президентских и парламентских выборах 2019 года, говорится в новом отчете Международного республиканского института (IRI) США, составленного по результатам соответствующего опроса.

Читайте такжеВ случае проведения выборов, в Раду прошли бы восемь партий - опрос"Низкий уровень популярности украинских политических партий лишь за год до важных выборов представляет настоящий вызов для украинских политиков", - отметил региональный директор IRI по вопросам Евразии Стивен Никс. "Этот климат представляет возможность переоценить политику и построить кампанию, которая занималась бы вопросами, которые больше всего беспокоят украинцев", - заявил он, передает Голос Америки.

Только пять партий имеют больше 5% поддержки среди избирателей, а 40% респондентов заявили, что они не знают, которую из партий поддерживать.

Опрос выявил, что экономические вопросы становятся все более насущными для населения. Инфляция больше влияет на украинцев лично, отметили 69% респондентов. Коррупция стала одним из важнейших вопросов, который беспокоит украинцев (48%), за которым следует военный конфликт на Донбассе (42%).

Украинцы все более оптимистично настроены относительно ситуации на местном уровне, свидетельствуют результаты опроса.

"Значительно выше уровень оптимизма на местном уровне означает, что реформы по децентрализации увеличили уверенность и поддержку местного руководства среди граждан, - отметил Никс, - это важный сигнал для правительства, что децентрализация должна продолжаться, и это дает основания надеяться, что положительные результаты этих реформ перейдут и на национальный уровень".