Перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО в этом году нет - Порошенко

Вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

Об этом президент Петр Порошенко написал в статье для специального выпуска изданий «Новое время» и The Economist «Мир в 2018».

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", - сказал президент.

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Между тем Порошенко заверил, что в 2018 году страна продолжит уверенно развиваться.

"В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам. Вы увидите еще больше отремонтированных дорог, модернизированные ФАПы в рамках проекта по реанимации сельской медицины. И новое вооружение для армии. Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооруженных сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы – нереалистично.