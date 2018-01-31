В МВФ и Всемирном банке опровергли сообщения о том, что Лагард ничего не знала о "жестком" письме к Порошенко - СМИ

Новость о том, что письмо с критикой президентского закона об Антикоррупционном суде якобы не было согласовано с главой МВФ, оказалась фейком.

Глава МВФ Кристин Лагард во время встречи с Петром Порошенко в Давосе не заявляла, что ничего не знала об ультимативном письме Фонда руководству Украины, в котором, в частности, указывались претензии к президентскому закону об Антикоррупционном суде. Кроме того, опровергнута информация о том, что во Всемирном банке планировали уволить директора по вопросам Беларуси, Молдовы, Украины, Европы и Центральной Азии Сату Кахонен, о чем также сообщали сотрудничающие с администрацией на Банковой блоггеры, а также ряд украинских СМИ.

Об этом говорится в материале Европейской правды, которая изучила источник появления неправдивых новостей, а также получила от Всемирного банка и МФВ письма с официальными опровержениями этой информации.

"Всемирный банк никого и не планировал увольнять (а тем более – своего регионального директора). А МВФ ни на йоту не уступил в позиции по антикоррупционному суду", - говорится в статье.

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В официальном сообщении вашингтонского офиса МВФ "Европейской правде" подтвердили: требования остаются в силе.

"МВФ с нетерпением ждет совместной работы с (украинской) властью и другими международными партнерами, чтобы решить ранее высказанную обеспокоенность нынешней редакцией законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и привести его в полное соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и обязательствами по программе (сотрудничества Украины с МВФ). Как мы уже отмечали ранее, создание такого антикоррупционного суда, который отвечал бы рекомендациям Венецианской комиссии, является существенным компонентом данной программы", - говорится в письме с подписью представителя пресс-службы Фонда Виктора Кржижановски.

Во Всемирном банке также ответили, что осведомлены о "фейке" и были им поражены.

"Информация об увольнении Сату Кахонен – это неправда. Было бы лучше, если бы СМИ проверяли информацию перед тем, как ее распространять", – говорится в официальном письменном ответе на запрос издания.

Позиция банка относительно несоответствия президентского проекта требованиям международных партнеров также остается без изменений, отмечается в статье.

Ранее СМИ со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией", сообщили, что якобы глава МВФ Кристин Лагард во время встречи с Петром Порошенко в Давосе заявила, что ничего не знала об ультимативном письме Фонда руководству Украины с претензиями к президентскому закону об Антикоррупционном суде.

Кроме того, сообщалось, что Всемирный банк якобы увольняет директора по вопросам Беларуси, Молдовы, Украины, Европы и Центральной Азии Сату Кахонен, которая подписала письмо Всемирного банка к Украине с замечаниями к президентскому законопроекту.

Напомним, 11 января Международный валютный фонд уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины Петром Порошенко. Фотокопию письма опубликовала Европейская правда. Письмо было адресовано главе Администрации Президента Украины Игорю Райнину, копии отправлены премьер-министру Владимиру Гройсману, спикеру украинского парламента Андрею Парубию, руководителям профильных комитетов ВР, министру финансов и министру юстиции и двум заместителям главы АП.