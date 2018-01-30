Латвия призвала Украину исключить ее из списка оффшоров и вручила ноту

В Латвии убеждены, что включение ее Украиной в список оффшоров является ошибкой.

Министерство иностранных дел Латвии вручило официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка оффшоров.

Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Читайте такжеЭстония остро раскритиковала Киев: "Вы не очень хорошо обращаетесь со своими друзьями в ЕС"

Глава МИД Латвии отметил, что до этого уже велась работа по урегулированию данной проблемы, в том числе с участием Министерства финансов. Также над вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии в Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Как пояснил Ринкевич, ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года Кабинет министров расширил перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

В перечень государств приложены следующие страны: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.

19 января министр финансов Александр Данилюк заявил, что Минфин рассматривает возможность исключения Эстонии и Латвии из перечня государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.