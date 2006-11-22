Сегодня Украина празднует День Свободы

Сегодня в Украине празднуют День Свободы.

Этот праздник учрежден во исполнение указа Президента от 19 ноября 2005 года.

21 ноября 2004 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого ЦИК объявила победителем кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. В то же время сторонники другого кандидата - Виктора ЮЩЕНКО – говорили о многочисленных нарушениях избирательного законодательства и по всей стране начали акции в его поддержку.

Самая большая акция началась 22 ноября в Киеве на Майдане Незалежности, которая дала старт Помаранчевой революции. Она продолжалась более двух недель, и все это время люди не покидали площадь.

3 декабря Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд упразднил постановление ЦИК, которым избранным Президентом был объявлен Виктор ЯНУКОВИЧ. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными.

После решения суда ЦИК постановил провести повторное голосование второго тура президентских выборов 26 декабря, в результате которого победил В.ЮЩЕНКО. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.