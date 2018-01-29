Замсекретаря СНБО обвинил журналиста 1+1 в "госизмене", в ответ получил предложение пари

Журналист Дубинский писал о бизнесе Гладковского в России, его оффшорных схемах, льготных кредитах от государства и незаконном обогащении.

Замсекретаря СНБО Олег Гладковский обвинил в госизмене ведущего программы "Гроші" Александра Дубинского.

Причиной этому стало расследование "И рыбку съесть и в СНБО сесть", где Гладковского журналисты подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Дубинский.

"Первый заместитель главы СНБОУ Свинарчук-Гладковский требует от главы СБУ Грицака начать уголовное преследование журналиста Дубинского по статье "Державна зрада". Моя "державна зрада" заключается в том, что я - пишу о бизнесе Гладковского в России, его оффшорных схемах, льготных кредитах от государства и незаконном обогащении (мои материалы о нем тут - https://goo.gl/RB5rxv). То есть, один из наивысших чиновников страны требует открыть на меня уголовное дело за критику и публикации в СМИ", - написал Дубинский.

По его словам, этот факт говорит "не только о безнадежном моральном падении, но и о крайней степени тупости этой власти".

"Почему тупости? Потому, что обвинять в государственной измене журналиста за критику власти - это исключительная тупость. В тысячу раз тупее, чем "диктаторские законы 16 января" и попытка криминализировать клевету", - написал журналист.

В своем посте Дубинский предлагает Гладковскому "пари".

"Если Вы, господин Гладковский, являясь ближайшим другом и партнером президента Порошенко, которому полностью подконтрольны СБУ и Генпрокуратура, - не сможете получить обвинительный акт против меня по статье "Державна зрада" – то на все заседания СНБОУ и публичные выступления вы будете одевать чёрную шапочку. В народе - "гон..онка". Думаю, почему именно "гон..онка" - объяснять не нужно? Срок месяц", - написал журналист.