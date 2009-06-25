ВСК по инциденту с Луценко в аэропорту готова расставить точки над «і»

Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследующая инцидент с участием министра внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне, готова в ближайшее время обнародовать свой отчет.

Как сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№ 105 от 25 июня), в основу отчета легли материалы служебного расследования Кабинета министров, подтверждающие, что министр не был в состоянии алкогольного опьянения. Народные депутаты от Партии регионов, надеявшиеся использовать создание ВСК для того, чтобы отправить Ю.ЛУЦЕНКО в отставку, такой итог работы комиссии назвали ожидаемым, отмечает издание.

На следующей пленарной неделе в Верховной Раде будет обнародован отчет ВСК под руководством народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА (БЮТ), расследующей инцидент в аэропорту Франкфурта-на-Майне (19 мая были созданы две ВСК по расследованию этого инцидента, одну из которых возглавил Р.ЗАБЗАЛЮК, а другую – народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ).

Как рассказал газете Р.ЗАБЗАЛЮК, члены ВСК направили официальные запросы в МВД, МИД и Министерство юстиции, а также в правоохранительные органы ФРГ, пригласили на ближайшее заседание посла Украины в ФРГ Наталью ЗАРУДНУЮ, генерального консула во Франкфурте-на-Майне Александра НОВОСЕЛОВА, представителя МВД Украины в Германии Сергея ДЯТЛОВА и самого Ю.ЛУЦЕНКО.

«За время работы комиссии мы разослали множество запросов в различные структуры, и первые ответы, которые мы получили, свидетельствуют о том, что все обвинения в адрес ЛУЦЕНКО носили провокационный характер», - заявил Р.ЗАБЗАЛЮК и добавил, что комиссия не получила ни одного официального свидетельства нарушения закона министром.

«Правда, мы пока не получили официального ответа на наш запрос от СБУ по поводу расследования того, каким образом материалы для служебного пользования МИДа могли попасть в СМИ (письмо посла Украины в ФРГ Н.ЗАРУДНОЙ в МИД, в котором она информирует об инциденте и, в частности, утверждает, что Ю. ЛУЦЕНКО находился в нетрезвом состоянии)», - добавил Р.ЗАБЗАЛЮК.

Последним этапом работы ВСК, по словам Р.ЗАБЗАЛЮКА, станет очная ставка между главой МВД, сотрудниками СБУ и Н.ЗАРУДНОЙ. Глава ВСК предполагает, что она состоится на следующей неделе. "После этого мы сможем подготовить предварительный отчет комиссии и, вероятно, огласим его до начала парламентских каникул", - отметил он.

Между тем, по информации «Коммерсанта», отчет ВСК будет базироваться в основном на материалах служебного расследования Кабинета министров Украины, решении Земельного суда Берлина и ответах на запросы комиссии со стороны МИДа и Минюста.

Выводы служебного расследования Кабмина, имеющиеся в распоряжении издания, состоят из шести пунктов. В них констатируется, что инцидент в аэропорту Франкфурта-на-Майне имел место, но нет фактов, подтверждающих алкогольное опьянение кого-либо из членов делегации. В письменном пояснении самого Ю.ЛУЦЕНКО, которое прилагается к акту служебного расследования, говорится, что на обеде в кафе аэропорта «делегация заказала традиционное местное блюдо «Сосиски по-франкфуртски» и по бокалу светлого франкфуртского пива «Билдинг». В правительственном документе указывается, что причинами конфликта с местной полицией стали "возможные неправомерные действия сотрудников авиакомпании Lufthansa из-за неподтвержденных обвинений в опьянении". Прокуратура при Земельном суде Франкфурта-на-Майне отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО. Также в документе указывается, что в ходе задержания Ю.ЛУЦЕНКО и его сына полиция видеосъемку не осуществляла, а все материалы, которые находятся в прокуратуре, немецкие следователи выдавать не намерены, поскольку у Ю.ЛУЦЕНКО "с вице-президентом земельной полиции Гюнтером ХЕФНЕРОМ достигнута договоренность об отказе от взаимных претензий".

Таким образом, газета предполагает, что в итоговом отчете парламентской ВСК не окажется информации, которая могла бы дать оппонентам главы МВД формальный повод требовать его отставки.

«Коммерсант» напоминает, что сразу после того, как стало известно об инциденте с участием министра, в парламенте было зарегистрировано соответствующее постановление, автором которого выступил народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (Партия регионов). Вчера он заявил газете, что "не ожидал ничего иного от деятельности этой комиссии". "Эта комиссия была создана лишь для того, чтобы спрятать концы в воду", – сказал В.ЛУКЬЯНОВ и заверил, что, даже несмотря на готовящееся оправдательное решение ВСК, "вопрос по ЛУЦЕНКО не закрыт".