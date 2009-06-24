Турчинов поручил разобраться с замминистра обороны

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ распорядился провести служебное расследование относительно неподобающего исполнения служебных обязанностей и превышения своих полномочий заместителем министра обороны Игорем МОНТРЕЗОРОМ.

Об этом говорится в распоряжении первого вице-премьера, направленном на имя начальника Главного управления государственной службы Тимофея МОТРЕНКО, которое есть в распоряжении УНИАН.

В частности А.ТУРЧИНОВ просит провести служебное расследование в связи с тем, что И.МОНТРЕЗОР 22 июня 2009 года дал поручение руководству Минобороны и Генерального штаба, что, по оценке Генеральной прокуратуры и Кабинета министров, является превышением служебных обязанностей.

«В случае необходимости внести в установленном порядке предложения об отстранении И.МОНТРЕЗОРА от исполнения им полномочий по должности», - говорится в распоряжении А.ТУРЧИНОВА к Т.МОТРЕНКО.

Как говорится в распоряжении, по результатам проведения служебного расследования до 30 июня 2009 года в Кабмин необходимо подать предложения вместе с проектом соответствующего акта о привлечении И.МОНТРЕЗОРА к ответственности в соответствии с законодательством.