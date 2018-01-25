Надежда на Путина

Запад прямым текстом требует от украинской власти выполнить свои обязательства и создать обещанные антикоррупционные органы. Украина упирается. На глазах всего мира рушится пропагандистский миф РФ о заокеанских «хозяевах». Украинская элита – как скала. Действительно, почему дядя из-за бугра может учить нас жизни? С таким подходом, ещё немного, и в Киеве публично начнут размышлять о плюсах так называемой многовекторной внешней политики. Её в своё время внедрил Леонид Кучма, позже пробовали разные главы украинского правительства и государства, но схему окончательно развалил Виктор Янукович. Это было гениальный способ «челночной дипломатии» между Западом и Москвой, в процессе которой можно было немного дурить первых и вторых, давая несбыточные обещания, но оставаться «уважаемыми партнёрами», получать кредиты, выпрашивать гранты и отчитываться перед народом о небывалых внешнеполитических успехах.

Российское вторжение в Украину, казалось бы, должно было убедить власть имущих, что альтернативы не осталось – путь – только на Запад со всеми его преимуществами и недостатками, а также Антикоррупционным судом. Ведь Кремль в своей политике очень убедителен: не только лишает Украину территорий и убивает ее граждан, но ещё попутно отжимает собственность украинских олигархов/бизнесменов/политиков.

Начало года продемонстрировало, что Запад не отступит, и в случае дальнейшего саботажа в создании антикоррупционных органов полного цикла, нас ждёт не просто охлаждение отношений, а фактически развал западной коалиции в поддержку Украины. Во многих европейских столицах и так не понимают, почему они должны терять деньги на ограничениях в делишках с Москвой, когда в Киеве продолжают исповедовать принцип «Техас должны грабить только техасцы» и последовательно бороться с антикоррупционерами. И тут возникает самый главный вопрос: сможет ли Украина выжить и остаться полноценным государством без поддержки Запада, особенно финансовой? Едва ли. Здорово теоретически размышлять, что деньги можно занять в долг в Китае, Азии или на Марсе, но реально заинтересованных ссудить нам твердой валюты – немного.

Российское вторжение в Украину, казалось бы, должно было убедить власть имущих, что альтернативы не осталось – путь – только на Запад со всеми его преимуществами и недостатками, а также Антикоррупционным судом

По случайному совпадению МВФ выдал Украине кредитов на 12 млрд. долл. Эту же сумму Януковичу в 2014 году обещал добавить правитель РФ Владимир Путин, успевший подписать чек на 3 миллиарда из запланированного пакета в 15 ярдов. С большой вероятностью, Россия с удовольствием вернется к обсуждению этой комбинации. И, если сегодняшняя украинская власть на такой шаг пойти не сможет из соображений здравого смысла и инстинкта самосохранения, то без поддержки извне и реформ – к бабке не ходи – эта самая власть на ближайших выборах пролетит мимо своих кресел. Не случайно слово «реванш» всё чаще звучит в Украине. У ревашистов руки будут развязаны – вали всё на папередников и договаривайся, с кем хочешь, в том числе – с Путиным. Почему бы ему не купить целую страну, практически даром?

Правда, у Кремля будет несколько условий.

Первое, и не самое главное: Украина должна официально признать, что вооруженный захват Крыма был добровольным «воссоединением с Россией», автоматически отозвав все иски в международных судах по оккупированному полуострову. Ещё нужно будет громко и неоднократно заявить, что Олег Сенцов – настоящий террорист, а Владимир Балух – оружейный барон. Нужно будет отречься от всех, кто, несмотря на оккупацию, продолжал говорить три слова: «Крым – это Украина». Естественно, предательство крымских татар обязательно, придётся согласиться с мракобесием Лаврова о том, что все, кто вышел на митинг за Украину 26 февраля 2014 года, «правосеки и ваххабиты». Самых активных придётся лишить украинского гражданства, чтобы воду не мутили.

Второе, и тоже не самое главное: нужно будет официально заявить, что на Донбассе «гражданская война», МН17 сбила Украина, а в Нидерландах – «фейковое расследование». Тогда сразу станет логичным тезис Путина о «шахтерах и трактористах» из волшебных шахт с безлимитным запасом оружия и боеприпасов, а начальники коллаборантов смогут спокойно в окружении российской охраны бродить по коридорам Верховной Рады в Киеве. Вспоминать о российских отпускниках и решалах военных вопросов на Донбассе станет не модным, ведь мы же «братские народы» или вообще «одиннарод».

Автоматически придется реализовать кремлевские многолетние фантазии: федерализация на московский лад, придание русскому языку статуса второго, а лучше – первого государственного. Конечно, никакого НАТО и ЕС, только блага безвизового режима между Украиной и РФ, а также инновационный Таможенный союз.

Автоматически придется реализовать кремлевские многолетние фантазии: федерализация на московский лад, придание русскому языку статуса второго, а лучше – первого государственного

Есть ещё одно условие возобновление «многоверкторности». Оно – совсем небольшое, но ключевое: нужно будет предать Украину, забыть павших защитников украинского народа в этой освободительной войне и признать, что «Путин всех переиграл» и что он – самый дальновидный лидер. На счет дальновидности, кстати, даже действующие руководители Украины согласны – ведь Владимир Владимирович еще год назад честно предупреждал, что НАБУ – это зло.

Не случайно в Кремле заявили о тайных встречах Путина и Порошенко. Тем самым Кремль посылает сигналы Западу: не всё так однозначно в антироссийских речах из Киева. Хотя слова о контактах были позже дезавуированы, но осадочек-то остался. А ещё западные дипломаты, прямо пропорционально упорству депутатов Рады в нежелании принимать закон об Антикоррупционном суде, спрашивают: а возможен ли разворот Украины на восток?

Возможен ли? Нет. Украинцы этого не позволят. Только вот как бы убедить людей в высоких кабинетах, что лучше не проверять это утверждение на практике? Что не нужно наступать на грабли Януковича...

Реально ведь проще, дешевле и почётней вернуться к своим предвыборным обещаниям. Там о борьбе с коррупцией много сказано, о жизни по-новому… Пора уж реализовать на практике. Ибо время – ресурс не безграничный.

А в Москве это хорошо понимают.

Роман Цимбалюк, Москва