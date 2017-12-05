По Путинским заветам

Публичные разборки ГПУ/СБУ с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) будут иметь колоссальные последствия для Украины. Не исключено, что этот скандал станет рубиконом, после которого Запад окончательно убедиться, что наша страна на данном этапе – нереформируемая, а, значит, нет смысла напрягаться в поддержке украинских элит, которые так и не поняли своего исторического шанса.

Вообще – стыдно, когда любая часть публичных переговоров чиновников Украины с западными партнёрами заканчивается упреками в недостаточной борьбе с коррупцией. Сейчас же у каждой из сторон этой зарубы – ГПУ-НАБУ – свои аргументы, и, кажется, все они имеют свою логику и право на жизнь. Только, по сути, для украинского общества всё ясно, и сложно избавиться от ощущения, что «реформаторы» из ГПУ отмазывают украинских коррупционеров. А пассажи о том, что тайные агенты НАБУ были набраны не на открытом конкурсе, почему-то ассоциируются с шизофренией.

Не секрет, что создание НАБУ требовали и продвигали наши союзники из-за океана. Странная ситуация – что именно США требуют от Украины создать условия, при которых бы «слуги народа» не воровали и не продавали свою Родину, а те из них, кто не может удержаться от соблазна, должны изолироваться от общества или хотя бы лишаться своих теплых должностей.

Сейчас же у каждой из сторон этой зарубы – ГПУ-НАБУ – свои аргументы, и, кажется, все они имеют свою логику и право на жизнь. Только, по сути, для украинского общества всё ясно, и сложно избавиться от ощущения, что «реформаторы» из ГПУ отмазывают украинских коррупционеров

Последние заявление Генпрокурора о том, что НАБУ – это «нелегальная группировка, которая действует с нелегальной аппаратурой» - смачный плевок в сторону США. Луценко недоволен, что НАБУ проводило совместную операцию с ФБР, и называет это тоже незаконным. Этим Юрий Витальевич наносит колоссальный удар по мифам российской пропаганды. В Москве так любят говорить, что американцы контролируют чуть ли не все органы власти Украины, а тут генпрокурор в прямом эфире вертит их на пальце. Пусть кто-то посмеет сказать, что наша страна потеряла субъектность!

Складывается впечатления, что ещё немного, и в ГПУ вообще заявят об американском вмешательстве во внутренние дела Украины. Что-то подобное четыре года назад произносили члены команды Януковича, а в начале этого года на это намекал даже президент России Владимир Путин. В марте 2017 года Владимир Владимирович встречался со своими, российскими, прокурорами и рассказал им, что антикоррупционные органы в Восточной Европе созданы «странами, претендующими на глобальное лидерство», для «манипуляции во внутриполитической сфере». Тогда же российский президент пообещал, что такого никогда не будет в России.

Складывается впечатления, что ещё немного, и в ГПУ вообще заявят об американском вмешательстве во внутренние дела Украины

И вот сейчас путинские предупреждения из Белокаменной наконец-то услышали в Киеве. Начался наезд на детективов НАБУ. Слили не только агента «Катерину», а и поставили под угрозу всю западную поддержку нашей страны.

Не секрет, что Запад устал от украинского хуторянства и очень многие, особенно в европейских столицах, получили прекрасный аргумент в споре денег и принципов о том, почему любители наживы должны терять контракты и прибыль от антироссийских санкций, когда сами украинцы абсолютно не дорожат такими жертвами… Срывом международной поддержки грозят и в США.

Уже сейчас активизировался непубличный политический диалог по линии Россия – Евросоюз, а, на фоне сложностей с формированием коалиции в Германии, усталость Запада от Украины в целом может сильно подломить единство западного мира по украинскому вопросу. Многие, слишком многие, давно хотят перевернуть «санкционную» страницу.

Надо признать смелость украинских руководителей. Они не боятся остаться один на один с русским медведям. Возможно, думают, что и с ним можно договориться. Заблуждаются. При первом удобном случае мишка разорвет их на части.

Роман Цимбалюк, Москва