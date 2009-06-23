Для посла важнее политический вес, чем образование

Вице-спикер российской Госдумы Александр БАБАКОВ считает, что новый посол РФ в Украине должен иметь политический вес в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Госдуме.

По его словам, поскольку Посол должен представлять интересы России в Украине, то для этого у него должны быть контакты со всеми политиками в Украине, а также с экономическим сообществом страны.

«Он должен обладать также определенным политическим весом внутри России, для того чтобы многие вопросы не просто правильно освещались, а имели возможность оперативно решаться», – считает А.БАБАКОВ.

Отвечая на вопрос о необходимости дипломатического образования у посла, вице-спикер сообщил, что не считает это требование ключевым в нынешних условиях. Однако, по мнению А.БАБАКОВА, у Посла должен быть опыт государственного управления, «который бы понимал масштабность задач, стоящих перед ним».

Также А.БАБАКОВ отметил, что кандидатура нового посла еще не вносилась в соответствующие комитеты Госдумы – по международным делам и делам СНГ и связям с соотечественниками.

Кроме того, А.БАБАКОВ надеется, что новый посол России разберется в политической жизни в Украине. «Очень бы хотелось, чтобы новый посол России учитывал тот факт, что в Украине есть много фигур, к которым отношение России должно быть внимательным, конструктивным и отвечающим пониманию всей сложности ситуации в Украине», – сказал вице-спикер.