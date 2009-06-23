В ВР придумали, как сократить долги угольщиков Пенсионному фонду

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О сокращении задолженности перед Пенсионным фондом Украины предприятий, имеющих стратегическое значение, и угледобывающих предприятий, и восстановлении пенсионных прав их работников».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 300 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предлагается разрешить предприятиям, имеющим стратегическое значение, и угледобывающим предприятиям рассрочить сроком до 60 календарных месяцев задолженность перед Пенсионным фондом Украины.

Также, в случае досрочной уплаты страхователем рассроченных сумм, предлагается осуществлять частичное списание общей суммы долга. В частности, законопроектом предусматривается списание угледобывающим предприятиям наложенных (начисленных) сумм штрафов и пени, а также сумм штрафов и пени, которые подлежат наложению (начислению) за несвоевременную уплату страхователями страховых взносов на день вступления в силу закона, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.