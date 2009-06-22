В Госдуме РФ не исключают повторения газового кризиса

Вице-спикер Государственной думы РФ Валерий ЯЗЕВ не исключает повторения газового кризиса этой зимой из-за нерешенности фундаментальных проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Берлине, выступая на конференции “Россия, Украина и Восточное партнерство ЕС”, организованной Немецким советом по внешней политике (неправительственной организацией).

“Объективно следует признать, что возможность повторения кризиса существует и сегодня. Поскольку остаются фундаментальные причины”, - сказал он.

По словам вице-спикера, к таким причинам относится транзитный монополизм Украины, через которую поставляется большее количество всего экспортируемого российского газа в ЕС, социально-экономическая и политическая ситуация в Украине, а также отсутствие эффективных международных регуляторов.

В этом контексте В.ЯЗЕВ отметил, что подписание в марте Брюссельского меморандума между Украиной и ЕС лишь усиливает монополизм Украины на рынке транзита российского газа.