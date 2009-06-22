Гриценко думает, что Ющенко решил добить СБУ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает членов Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны предложить парламенту решения относительно кадровых изменений, осуществленных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в руководстве СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

По его словам, профильный комитет должен предложить решение, чтобы «ВРУ отреагировала по ситуации».

Перед этим председатель комитета по нацбезопасности и обороне Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что последнее кадровое назначение Андрея КИСЛИНСКОГО заместителем председателя СБУ свидетельствует о том, что «Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО решил добить СБУ».

По его словам, перед этим еще было "незаконное назначение миллиардера ХОРОШКОВСКОГО, который на то время еще был таможенником, да и сам председатель СБУ был назначен, не будучи профессионалом».

А.ГРИЦЕНКО считает, что в должности Президента Украины В.ЮЩЕНКО еще может «очень многое добить».

По его словам, целесообразно было бы провести «серьезные консультации, чтобы силовые структуры не трогали».

А.ГРИЦЕНКО добавил, что сегодня и Министерство обороны Украины, и Министерство внутренних дел «находятся под скандалами на уровне первых лиц».

В ответ на это В.ЛИТВИН предложил комитету предоставить парламенту предложения для реагирования на ситуацию с кадровыми назначениями в руководстве СБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Президент своим указом увеличил количество заместителей председателя Службы безопасности Украины на одну единицу – с пяти до шести.

20 июня Президент назначил бывшего заместителя главы своего Секретариата А.КИСЛИНСКОГО заместителем председателя Службы безопасности Украины.