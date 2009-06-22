Литвин называет лицемерием требование Партии регионов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН называет лицемерием требование фракции Партии регионов рассмотреть на будущей неделе антикризисную программу правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Ровенской области, комментируя решение оппозиционного правительства о необходимости на следующей пленарной неделе (начинается во вторник – УНИАН) рассмотреть антикризисную программу и изменения в бюджет-2009.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что неоднократно на Согласительном совете предлагал включить в повестку дня Верховной Рады рассмотрение антикризисной программы правительства, но Партия регионов «предлагала снять этот вопрос с рассмотрения, потому что они договаривались о том, как дальше совместно работать».

«Понятно, что под новый расклад им не была нужна никакая программа», - подчеркнул спикер. В.ЛИТВИН отметил, что также ПР и БЮТ не поддерживали предложений по скорейшему рассмотрению вопроса об основах бюджетной политики. «Если они сейчас прозрели, то это свидетельствует о лицемерии, а не о принципиальной позиции», - сказал председатель ВР.

Кроме того, В.ЛИТВИН предлагает Партии регионов выдвинуть своего кандидата на должность министра по социальной политике, который бы реализовывал те предложения, которые сегодня разрабатывает Партия регионов. По его словам, требование увеличить прожиточный минимум до 800 грн. и привести минимальную зарплату к этому уровню должно быть обосновано статьями поступлений в бюджет. Следует предложить не только рост расходов из бюджета, но и источники, откуда эти средства будут браться. Спикер отметил, что фракция ПР, возможно, предложит эти деньги взять «из своих прибылей, возможно, олигархи поделятся и дадут людям». В ситуации, «когда люди обеднели», такие социальные предложения - «это демонстрация игры на настроениях людей, и это опасная игра».