Львовская НСНУ призывает порвать с Литвиным и Тимошенко
Решение областной конференции
Львовская областная организация партии Народный Союз Наша Украина призывает депутатов Верховной Рады от блока НУ-НС выйти из коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина. Такое решение приняла отчетно-избирательная конференция облорганизации 20 июня.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель облорганизации НСНУ Владимир ВЬЯЗИВСКИЙ.
По его словам, соответствующее обращение принято к съезду партии НСНУ, который состоится 27 июня в Киеве.
“Одним из пунктов повестки дня съезда будет внесение изменений в Устав партии НСНУ в части изменения названия партии на Наша Украина”, - отметил В.ВЬЯЗИВСКИЙ.
Также облорганизация призывает представителей НУ-НС выйти из состава Кабинета министров.
"Своих министров из правительства нужно забрать", - заявил лидер Львовской городской организации НСНУ Алексей ЛУЦИВ.
Кроме того, львовская облорганизация призвала местные парторганизации области прекратить сотрудничество с БЮТ.