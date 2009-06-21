Львовская НСНУ призывает порвать с Литвиным и Тимошенко

Львовская областная организация партии Народный Союз Наша Украина призывает депутатов Верховной Рады от блока НУ-НС выйти из коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина. Такое решение приняла отчетно-избирательная конференция облорганизации 20 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель облорганизации НСНУ Владимир ВЬЯЗИВСКИЙ.

По его словам, соответствующее обращение принято к съезду партии НСНУ, который состоится 27 июня в Киеве.

“Одним из пунктов повестки дня съезда будет внесение изменений в Устав партии НСНУ в части изменения названия партии на Наша Украина”, - отметил В.ВЬЯЗИВСКИЙ.

Также облорганизация призывает представителей НУ-НС выйти из состава Кабинета министров.

"Своих министров из правительства нужно забрать", - заявил лидер Львовской городской организации НСНУ Алексей ЛУЦИВ.

Кроме того, львовская облорганизация призвала местные парторганизации области прекратить сотрудничество с БЮТ.