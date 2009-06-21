Ющенко: гуцулы всегда будут дышать украинским патриотизмом

Сегодня Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО на гуцульськом празднике «Полонинское лето-2009» подарили Криворивненскую икону Божьей Матери – покровительницы Гуцульщины.

Как передает корреспондент УНИАН, икону вручил Владыка Коломыйский и Косовский ИОАНН Украинской православной церкви (КП), который благословил свято.

Богородица и Иисус Христос на иконе изображены в вышиванках.

По словам главы государства сегодняшний праздник - «это возвращение к истории, которая пробуждает чувство любви к нашей нации».

По мнению В.ЮЩЕНКО, гуцулы и Гуцульщина являются «стороной, которая всегда дышала и будет дышать украинским патриотизмом». Он считает, что сегодняшний праздник является составляющей подготовки молодого Украинского государства к своему 18-летию. «18 лет – это немного, - отметил Президент. - Но все эти 18 лет мы приближали собственное государство к группе европейских государств, где ценится человеческая свобода, уважение к традициям, к собственному суверенитету».

Кроме того, на этом празднике министра культуры Украины Василия ВОВКУНА торжественно посвятили в гуцулы. По словам министра, в 2010 году фестиваль проводов на полонину станет всеукраинским.

На празднике собралось более двух тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, праздник овцеводов «Полонинское лето-2009» проходит сегодня в селе Верхний Ясенив Верховинского района Ивано-Франковской области.