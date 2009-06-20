Азаров говорит, что ПР недавно получила от Тимошенко еще одно предложение

Блок Юлии Тимошенко предлагает Партии регионов провести одновременные парламентские и президентские выборы, но при одном условии – они должны состояться 25 ноября.

Об этом сказал руководитель избирательной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ в интервью “Зеркалу недели” .

По словам Н.АЗАРОВА, из-за кризиса и падения рейтинга БЮТ заинтересован в проведении выборов главы государства как можно раньше. “ТИМОШЕНКО даже готова на одновременные парламентские и президентские выборы. Недавно мы получили от нее такое предложение. Условие одно - 25 ноября”, - сказал политик.

Однако, по мнению Н.АЗАРОВА, рисковать, рассчитывая, что Конституционный суд в очередной раз признает дату неконституционной, нельзя. Поэтому он считает единственной конституционной датой президентских и, если политические силы придут к компромиссу, парламентских выборов - 17 января.