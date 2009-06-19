Наша Украина хочет поменять название

Совет партии «Наша Украина» обсудил проекты изменений в устав партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по окончании заседания совета партии сообщила ее председатель Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Она сказала, что на заседании не обсуждалась возможность переноса съезда партии, и в соответствии с решением, принятым на предыдущем заседании совета партии, съезд состоится 27 июня.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, члены совета обсудили политическую и экономическую ситуацию в стране, а также роль «Нашей Украины» в процессе внесения изменений в Конституцию Украины.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что на заседании обсуждались проекты изменений в устав партии. По ее словам, совет партии дал поручение президиуму подготовить ряд резолюций. В частности, в этих резолюциях должна быть дана оценка выполнению социальных программ в Украине, поскольку, по словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, это является одним из ключевых положений программы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Также, по ее словам, съезду партии должен быть предложен проект резолюции относительно позиции партии «Наша Украина» в период избирательной кампании.

Что касается внесения изменений в устав партии, то В.УЛЬЯНЧЕНКО рассказала, что делегатам съезда «Нашей Украины» может быть предложено вернуться к предыдущему названию партии «Наша Украина» вместо «Народный Союз Наша Украина». Также, по словам председателя совета партии, предлагается внести изменения в устав, которые касаются вступления новых членов в партию, в частности, предлагается в этом вопросе расширить полномочия первичных организаций.

Кроме того, сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, на съезде будет рассмотрен вопрос об изменении процедуры формирования совета партии. В частности, по ее словам, предлагается отменить норму, в соответствии с которой в этот орган по должности входят члены «Нашей Украины», которые являются народными депутатами, мэрами городов, председателями областных государственных администраций.

Вместо этого предлагается, чтобы вопросы их принадлежности к совету партии обсуждали и принимали областные партийные организации, сказала она.