БЮТ вешает «пивные» миллионы на ПР

Фракция БЮТ согласилась на дополнительное финансирование парламента ради принятия предложений правительства о выделении средств на решение социальных вопросов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы фракции БЮТ, переданном УНИАН.

“Фракция БЮТ ради того, чтобы были приняты предложения правительства и были выделены средства для решения неотложных социальных вопросов, вынуждена была согласиться на дополнительное финансирование Верховной Рады Украины”, - отмечается в заявлении.

Члены фракции удивлены и возмущены информацией в некоторых СМИ о якобы инициативе БЮТ выделить из госбюджета дополнительные средства на финансирование Верховной Рады в размере 97 млн. грн.

В заявлении отмечается, что на протяжении последних трех месяцев руководитель регламентного комитета, представитель Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ постоянно подчеркивал, что парламент ощущает дефицит средств.

Особенно такие заявления звучали тогда, когда правительство вносило изменения в бюджет, которые касались решения тех или других неотложных проблем общества и страны, отмечают во фракции БЮТ.

«Наиболее вероятно, что ПР не голосовала за такие изменения, потому что у них не было предложений по дополнительному финансированию Верховной Рады», - предполагают во фракции БЮТ, отмечая, что последним ярким примером такой позиции Партии регионов было отклонение предложений правительства по спасению больных диабетом, реализации мер по обеспечению водой города Львова и завершению ремонтно-реставрационных работ и созданию в Каневе музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника "Дом-музей Т.Г.Шевченко".

3 июня на специальном совещании руководителей фракций фракция БЮТ была вынуждена согласиться с требованием Партии регионов о включении в правительственный законопроект положения о финансировании Верховной Рады Украины в размере 97 млн. грн. Предложение фракции БЮТ ограничиться выделением хотя бы половины отмеченных средств не нашло поддержки, заявляют во фракции БЮТ.

“То, что Партия регионов почти в полном составе проголосовала за изменения в бюджет после включения положения об увеличении финансирования парламента, является убедительным свидетельством, того, что их интересовал лишь этот вопрос.

Повторное внесение данного закона в Верховной Раде еще раз засвидетельствует, что БЮТ будет голосовать исключительно за предложения правительства, в которых не содержалось никаких статей о финансировании любых государственных органов или институтов», - отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", который предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5%, – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того, как закон был внесен на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего Аппарата.

Согласно этому закону, изменениями в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и создания "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.