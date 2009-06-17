Тимошенко - об отставке Винского: Кабмин избавляется от коррупционеров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направит в Верховную Раду Украины представление об освобождении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я буду обращаться в Верховную Раду, чтобы ВР приняла во внимание заявление министра транспорта господина ВИНСКОГО, и чтобы удовлетворила его требование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает, что встреча, о которой просил И.ВИНСКИЙ, ничего не изменила бы.

«Я работаю в пределах графика, поэтому встречаться с министрами я могу только тогда, когда такие встречи стоят в графике. И думаю, что эта встреча ничего бы не изменила, потому что реально руководство «Укрпошты» подтвердило, что хотели использовать деньги не по назначению. Руководство «Укрпошты» и я, как премьер-министр, это остановили», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала общество не беспокоится по поводу увольнения министров «по признакам коррупции».

«Я убеждена в том, что Кабинет Министров в том составе, в котором он есть, будет и дальше работать эффективно. От того, что правительство избавляется от коррупционеров, от этого он становится не слабее, а сильнее», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что такие отставки помогают найти в лицах молодых и энергичных заместителей министров потенциальных кандидатов на министерские должности.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО привела пример исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО.

«Я довольна сегодня работой исполняющего обязанности министра финансов. Молодой, талантливый человек, который делает все так, как нужно делать в условиях кризиса и поддержки рыночной экономики. Могу сказать, что молодые заместители министров, которые имеют прекрасное образование, которые, возможно, не смогли своевременно попасть на должности министров, сегодня демонстрируют высокий уровень работы», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи. Причина такого шага, по словам И.ВИНСКОГО - серьезные разногласия с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО «относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета Министров Украины".

Раньше, 15 июня, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпошта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намеревался баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпошта” на проведение предвыборной кампании.