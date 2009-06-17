Винский поздно понял, что Пинзеник - оптимист

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО ведет в правительстве политику «пустых кресел».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в министерстве.

«То, что премьер-министр ведет политику пустых кресел, для меня является очевидным. Когда еще ситуация касалась ПИНЗЕНИКА и ЕХАНУРОВА я об этом говорил на Кабмине, я просил воздержаться от столь резких... А сегодня оказывается, что прогнозы ПИНЗЕНИКА даже были более оптимистичными, а его мы не поддержали, и он оказался правее в этой ситуации, чем премьер-министр. Что касается ЕХАНУРОВА, то пока нет расследования этого дела, принимать такие решения – очевидно, политическая мотивация», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По мнению И.ВИНСКОГО, что касается ситуации вокруг его отставки, то повод здесь абсолютно надуманный.

«Если правительство не нравится, так это просто делается – подаешь в отставку и уходишь вместе с правительством. А уничтожение правительства и перенесение своей вины на членов правительства, как это в последнее время происходит (не является правильным – УНИАН). Этика отношений в правительстве является неправильной, некорректной для любого цивилизованного государства. Переносить свое неумение организовать работу в правительстве, решать проблемы, переносить, что это должен ЕХАНУРОВ, ПИНЗЕНИК или ВИНСКИЙ, и, причем не по существу их работы», - отметил И.ВИНСКИЙ.

При этом министр сказал, что робота Минтрансвязи за минувший год и 5 месяцев этого года не позволяет выражать серьезные замечания относительно работы. «Хотя проблемы есть, я признаю», - констатировал И.ВИНСКИЙ, подчеркнув, что ему не удалось за время своего пребывания в должности провести реформирование железных дорог, что является необходимым.

Министр сказал, что представление о его отставке с должности министра транспорта и связи зарегистрировано в Верховной Раде.