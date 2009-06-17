Винский заявил о выходе из партии Тимошенко

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ намерен подать заявление о выходе из партии «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Безусловно, однозначно работать в партии, где такой лидер, я не буду. Сегодня я подам заявление о выходе из партии «Батькивщина», - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом он сообщил, что его заявление об отставке значит, что он намерен вести активную политическую деятельность. В то же время И.ВИНСКИЙ еще раз подчеркнул, что не намерен баллотироваться в Президенты.

«Эта пресс-конференция – мое возвращение в политику. Я не намерен мириться с ситуацией в исполнительной власти ...буду вынужден вести активную политическую деятельность», - сказал он.

На вопрос, к какой политической силе он хочет присоединиться или же намерен создать свою, министр отметил, что пока не было времени осмыслить ситуацию, поэтому не может ответить на этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, 15 июня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намерен баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП «Укрпошта» на проведение предвыборной кампании.

Сегодня, 17 мая, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО «относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета Министров Украины».

Справка УНИАН. И.ВИНСКИЙ вступил в «Батькивщину» и был избран заместителем председателя этой политической партии после того, как осенью 2006 года он был исключен из рядов СПУ за критику вхождения социалистов в состав коалиции с Партией регионов и коммунистами.