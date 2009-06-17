Ярославский заплатил миллион долларов да еще и спасибо сказал

Члены гаражного кооператива «Спектр», расположенного на прилегающей к харьковскому стадиону «Металлист» территории (ул. Храмовая), на общем собрании подавляющим большинством голосов согласились на перенос своих гаражей на другой участок, выделенный городом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение члены кооператива приняли на собрании 16 июня.

Как сообщалось ранее, необходимость переезда обусловлена требованиями УЕФА к безопасности стадионов, на которых пройдут матчи Евро-2012, в части обеспечения нормативных условий возможной эвакуации зрителей.

Новая площадка для гаражного кооператива расположена на территории одного из харьковских коммунальных предприятий - трамвайного депо, и находится вблизи от прежнего места дислокации кооператива. Владельцы гаражей, у которых ранее не было необходимых правоустанавливающих документов на право собственности, благодаря содействию городской власти получат право узаконить свои постройки.

Кроме того, кооператив «Спектр» получит от Александра ЯРОСЛАВСКОГО - генерального инвестора подготовки Харькова к Евро-2012, реконструирующего стадион, аэропорт и еще ряд объектов городской спортивной и транспортной инфраструктуры - компенсацию в размере 1 млн. долларов за причиненное беспокойство.

В течение ближайших двух дней гаражный кооператив переедет на новое место. В организации переезда - в том числе перевозке стройматериалов, хранившегося в гаражах имущества и т.д. - его членам помогут сотрудники принадлежащей А.ЯРОСЛАВСКОМУ группы DCH.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ поблагодарил членов кооператива «Спектр» за понимание важности проведения Евро-2012 для Харькова, патриотизм и высокое гражданское сознание.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время ведется комплексное благоустройство прилегающей к ОСК «Металлист» территории. Согласно решению исполкома Харьковского горсовета и в соответствии с требованиями УЕФА по безопасности стадионов на оптовой площадке «Конного рынка» в течение трех дней демонтируют самовольно возведенные строения. Кроме того, А.ЯРОСЛАВСКИЙ профинансировал реконструкцию трех прилегающих к стадиону улиц - Державинской, Храмовой и Власовского переулка.