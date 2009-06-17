Ющенко примет глав МИД и проведет совещание

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет министра иностранных дел ФРГ Вальтера Франка ШТАЙНМАЕРА и министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что стороны обсудят вопрос внешних отношений, в частности в торгово-экономической сфере. Также на встрече будет речь идти о европейской и евроатлантической интеграции Украины и вопросе реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Кроме того, в среду В.ЮЩЕНКО проведет традиционное совещание с руководителями финансово-экономического блока правительства, а также банковской сферы.

Цель совещания – оценка ситуации в банковском секторе и на финансовых и валютных рынках, выработка общего плана действий, направленного на преодоление экономического кризиса.