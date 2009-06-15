Ющенко: сегодня ни одна гривня не направлена на молодежные программы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО срочно обеспечить финансирование программ молодежной политики.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в его письме к главе правительства.

Президент отмечает, что его указом «О проведении в 2009 году в Украине Года молодежи» от 3 июля 2008 года №616 определено задание Кабинету Министров Украины предусмотреть в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2009 и последующие годы увеличение ассигнований на меры по реализации молодежной политики, поддержке молодежных и детских общественных организаций.

Однако при этом Президент обращает внимание, что законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» ассигнования на эти меры уменьшены почти в три раза.

Наибольшую обеспокоенность, отмечает В.ЮЩЕНКО, вызывает тот факт, что на сегодня ни одна гривня не направлена на реализацию программ молодежной политики.

Учитывая это, он просит премьера принять меры по срочному обеспечению финансирования этих программ.