"Здоровья и материального благополучия": Гройсман поздравил украинцев с Новым годом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам удачного года и осуществления всех намерений.

Об этом говорится в новогоднем обращении главы кабмина.

"Желаю всем удачного года и осуществления всех намерений. Пусть в украинских домах всегда царит тепло и уют, а сердца наполняются только светлыми и яркими чувствами! Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной", - сказал премьер.

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Также премьер-министр пообещал, что возглавляемое им правительство продолжит глубинные преобразования в социальной, экономической и других сферах, чтобы экономический рост приводил к улучшению жизни украинцев, чтобы темпы развития экономики позволили ожидать значительных результатов не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективе.

Кроме того, в своем поздравлении глава правительства поблагодарил всех граждан, которые своими трудом и талантом, активностью и целеустремленностью меняют страну, верят в ее потенциал и успешный завтрашний день. Особую благодарность он выразил бойцам, которые защищают Родину от внешней агрессии.

Также Гройсман подвел итоги деятельности Кабмина за прошлый год и вспомнил его достижения.