В МИД подтвердили, что за рулем грузовика, который в Германии протаранил патрульное авто, был украинец

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что за рулем грузовика, которая 27 декабря в Германии вблизи границы с Нидерландами протаранил патрульное авто, в результате чего погибла женщина-полицейский, находился украинец.

Об этом сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"Полиция подтвердила, что за рулем грузовика находился гражданин Украины. Причины и обстоятельства этого трагического происшествия расследуются местной полицией, но детали не сообщаются", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Deutsche Welle, в немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия грузовик протаранил полицейский автомобиль. В результате наезда погибла женщина-полицейский. Двое ее коллег были тяжело травмированы. Водитель грузовика, который оказался украинцем, остался невредимым. Его задержали и допросили. По сообщению полиции, содержание алкоголя в образце крови водителя составил более 2 промилле.