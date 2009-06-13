Янукович обещает не распускать парламент, когда станет Президентом

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что после президентских выборов будет ставиться цель объединить парламент.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер, отвечая на вопрос, распустит ли лидер регионалов парламент в случае его победы на президентских выборах.

"Я уверен в том, что не для нашего государства, не для людей, не для депутатов, которые есть сейчас в парламенте, не будет желания проводить досрочные выборы. Во время кризиса это будет дорого стоить в прямом и переносном смысле", - цитирует Украинская правда.

"То есть будет искаться формат коалиции и будет ставиться цель объединить парламент. Объединить, прежде всего, вокруг реформ, которые нужно проводить в нашей стране, необходимо бороться с кризисом и наводить порядок в стране", - заявил Янукович.