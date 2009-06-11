Во Львове уже подозревают, что Винский хочет отменить у них Евро-2012

Председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ оценил на «двойку» работу Министерства транспорта и связи по подготовке аэропорта «Львов» к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на совещании по вопросам реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов» он заявил, что «несмотря на заверение министра Иосифа ВИНСКОГО о том, что 8 июня будут объявлены технические условия для потенциальных инвесторов, которые будут заниматься реконструкцией и перестройкой аэропорта к Евро-2012, мы до сих пор не имеем объявленных условий, а 36 потенциальных инвесторов мне буквально «обрывают» телефон».

Н.КМИТЬ также отметил, что на днях он имел разговор с И.ВИНСКИМ, который заверил, что уже имеет на примете двоих реальных инвесторов.

«Но меня интересуют вопросы: где обещанные условия и когда все же будет определен инвестор? Я ежедневно летаю и вижу, что работы во львовском аэропорту остановлены. Это по причине, что нет рабочих чертежей и нет финансирования. Меня интересуют конкретные сроки решения данного вопроса», - сказал председатель Львовской ОГА.

Также он указал на еще одну проблему, связанную с аэропортом «Львов». «На счет ГП «Международный аэропорт «Львов» уже поступили 5 млн. 100 тыс. грн., предназначенных для выкупа земельных участков у жителей Пустомитовского района с целью продления взлетно-посадочной полосы аэропорта. Минтранс должен был или дать поручение львовскому аэропорту на выкуп земельных участков, или же передать это право облгосадминистрации. Этого не сделано, а поэтому, если эти деньги не будут освоены до конца июня, из всей суммы, согласно действующему законодательству, должен быть уплачен налог в размере около 1,5 млн. грн.», - заявил М.КМИТЬ.

Председатель ОГА также заявил, что у него создалось такое впечатление, что «Минтранс хочет отменить Евро-2012 в Западной Украине». В то же время он отверг предположение, что это «лоббизм со стороны Минтранса в интересах как-то другого региона». «Я имел разговор с руководством Харькова – там ситуация не лучшая и также есть сетование на работу Минтранса», - заметил Н.КМИТЬ.

В рабочем совещании во Львовской ОГА приняли участие также председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, представители Минтранса, Института «Украэропроект», руководство львовского и резервных аэропортов.