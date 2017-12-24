На Майдане Независимости началась акция противников Саакашвили "Кофе на Крещатике" (фоторепортаж)

На Майдане Незалежности началась акция «Кофе на Крещатике». Как передает корреспондент УНИАН, в акции отсутствуют политические флаги или символика.

Участники пьют горячие напитки, а некоторые участники угощают присутствующих продукцией торговой марки Roshen. Всего на Майдане находится около 200 человек.

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Как заявил корреспонденту УНИАН один из участников акции советник президента Украины Юрий Бирюков, смысл акции в том, чтобы собраться с друзьями и выпить кофе.

«Суть акции - собраться с друзьями, кофе выпить. Вот вся суть этой акции», - заявил он.

«Есть половина военных, с которыми был знаком еще с 2014-2015 годах, но они по своим городам. Поэтому это сложно (встречаться - УНИАН). Надо встречаться чаще», - сказал Бирюков.

В то же время, на странице акции в Facebook сообщается, что цель - «показать обществу несколько иную картинку чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца».

При этом "РБК Украина" сообщает, что на Майдане Независимости собрались около 300 участников акции против маршев Сааакашвили. Представители Национального корпуса повесили на стенах торгового центра "Глобус" плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию".

Как сообщал УНИАН, во время "Марша за импичмент" сторонников Саакашвили между митингующими и правоохранителями произошли стычки под Октбярьским дворцом.