Адвокат Собчак объяснил, почему Крым - украинский

Слова российской телеведущей Ксении Собчак по Крыму не содержат призыва к незаконному изменению территориальной целостности РФ. Соответствующее заявление ее адвоката Константина Добрынина передали УНИАН в предвыборном штабе Собчак.

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«Выступление моей доверительницы Ксении Собчак на пресс-конференции 24 октября, когда она заявила, что с точки зрения международного права, Крым - украинский», являются лишь констатацией одного из существующих по этому вопросу мнений. В частности, заключения Венецианской комиссии от 21.03.2014 № 762/2014 о крымском референдуме, суть которого сводится к выводу о возможной неконституционности (т.е. несоответствию действовавшей на тот момент Конституции Украины) состоявшегося в Крыму в 2014 году референдума. Данная комиссия представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы», - подчеркнул Добрынин.

По его словам, согласие либо несогласие с высказанным мнением этого консультативного европейского органа можно отнести лишь к её личной оценке.

«Внимательный анализ выступления Собчак показывает, что оно не содержит никакого призыва к насильственным действиям или незаконному изменению территориальной целостности РФ. Как известно, после проведения референдума в Крыму эта Республика и город Севастополь были приняты в состав Российской Федерации на основании соответствующих российских решений, и в её словах ни в коей степени не содержится ни малейших намеков на необходимость совершения каких-либо действий, направленных на изменение принятых решений», - заявил адвокат.

Добрынин отметил, что если обратиться к диспозиции статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», то можно легко убедиться, что уголовная ответственность предусмотрена лишь за такие действия.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она, отвечая на вопрос УНИАН, заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

«Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.

Она подчеркнула, что «это большая проблема», и эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее президентской избирательной кампании, «чтобы искать какие-то выходы».

При этом Собчак акцентировала на том, что Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений – «самая главная задача».

«Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой», - уверена она.