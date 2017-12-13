Крым - украинский: ФСБ не нашла в словах Собчак призывов к сепаратизму - СМИ

ФСБ проверила заявление Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине. В России действует уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности, но в словах поддержанного в Кремле кандидата в президенты такого призыва не обнаружено, сообщает Би-би-си.

Читайте также"Я сказала не это": Собчак устроила спор из-за украинского Крыма (видео)

"С точки зрения международного права, Крым - украинский. Точка. Дальше - давайте разговаривать". Эта фраза стала одним из самых громких заявлений телеведущей Ксении Собчак на пресс-конференции, когда она объявляла о своем выдвижении в президенты.

Экспертиза заняла чуть более месяца, официально о ее результатах ФСБ не сообщала. Сотрудники службы провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции Собчак.

По итогам экспертизы в ФСБ пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России. Об этом рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с результатами экспертизы.

Ранее на заявление Собчак обратили внимание Кремль и российские депутаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Собчак "неправильными по форме и сути и с точки зрения международного права".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить против Собчак уголовное дело. Депутат Наталья Поклонская обвинила Собчак в "неуважении к людям и к собственной родине".

Как сообщал УНИАН, Кремль распорядился превратить в праздник переизбрание Путина 18 марта.