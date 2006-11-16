Богатырева подсказала Генпрокуратуре, как зацепить Луценко

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА заявляет, что призывы министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО весной “пойти в наступление за Украину” должна оценить Генеральная прокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Это еще один повод для Генпрокуратуры дать оценку призывам «революции на почках», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Она отметила, что такими заявлениями представители оппозиции дают понять людям, что “наша экономика не будет стабильной, а ситуация не будет прогнозируемой, инвестиции в Украину не придут”. Р.БОГАТЫРЁВА считает, что такие призывы «не сопоставимы с ответственностью этого должностного лица».

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на съезде партии “Народный Союз Наша Украина” Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, сказал: “Когда на всех майданах Украины весной, когда почки набухнут, когда листья распустятся, загрохочут барабаны революции, когда в сердцах проснется воля к победе, тогда мы вместе запоем «разом нас багато» и пойдем в наступление за Украину”.

Он также сказал, что считает единственным победным путем для демократических сил разоблачение действий нынешней власти.