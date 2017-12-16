Саакашвили сказал, каких компромиссов не будет в переговорах с властью

Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал украинцев выйти завтра на очередной "Марш за импичмент" и заявил, что в переговорах со всеми политическими субъектами по ряду вопросов не может быть никаких компромиссов.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

"Мы должны выйти на марш, чтобы удержать власть от последнего шага, который сделает ее диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы! Когда я говорю о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Банковую, - они нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни - нам необходимо разговаривать", - заявил он.

Саакашвили подчеркнул, что никаких компромиссов не может быть по поводу отстранения олигархата от руководства страной, невмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро Украины, отказа от всех коррупционных схем и наказания вовлеченных в них людей, прекращения политических репрессий, отставки генпрокурора, создания антикоррупционных судов и создания механизмов импичмента и устранения барьеров для импичмента.

«Нельзя давать и малейшего повода Путину играть на наших разногласиях. Страну раскачивать мы не будем, а вот будку будем убирать до конца. Именно с этой целью мы выходим завтра на марш», - заявил он.

Партия «Движение новых сил» анонсировала марш «За импичмент» на завтра, 17 декабря. Начало - в 12.00 в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.