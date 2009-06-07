Украина хочет создать зерновой пул вместе с Россией и Казахстаном

Зерновой пул при Черноморье может быть создан в ближайшее время, заявили аграрные министры трех стран - России, Украины и Казахстана - основных производителей зерна на постсоветском пространстве, сообщает РИА «Новости».

В частности, министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на бизнес-форуме в рамках Всемирного зернового форума в Санкт-Петербурге заявил, что создание пула трех стран позволит эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру для усиления роли России, Украины и Казахстана на мировом зерновом рынке. Он сообщил, что по прогнозам, урожай зерна в Украине в текущем году составит 42-43 миллиона тонн. Вместе с тем, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, объемы урожая могут быть доведены до 80 миллионов тонн в перспективе.

Как сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК, России необходимо совместно с Казахстаном и Украиной вести скоординированную политику по экспансии на мировом рынке. "Медлить нельзя. Завоеванные нашими странами в последние годы рыночные позиции необходимо подкрепить серьезными инвестициями в инфраструктуру, создав крепкий фундамент для долгосрочной конкурентоспособности зерна из Черноморского региона. Создание такого пула позволит снизить волатильность цен на мировом рынке зерна и зависимость от спекулятивных факторов", - сказала она.

Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман ЕВНИЕВ, со своей стороны, заметил, что Казахстан в настоящее время производит около 17 миллионов тонн зерна ежегодно, из которых около 8 миллионов тонн идет на экспорт. По словам А.ЕВНИЕВА, боле 70% производимого в Казахстане зерна приходится на высококачественную продовольственную пшеницу. В этом заключается главное преимущество Казахстана при включении в зерновой пул. "Мы планируем довести производство зерновых до 20 миллионов тонн ежегодно, что позволит поставлять на экспорт 10 миллионов тонн зерна", - сказал он.

Со своей стороны, глава российского Минсельхоза выразила уверенность, что создание пула повысит конкурентоспособность зерна из трех стран. "В настоящее время объем экспорта пшеницы из трех стран составляют 24% мирового объема торговли пшеницей", - сказала она. По словам Е.СКРЫННИК, необходимо создать механизм совместного интернационального управления зерновыми запасами.