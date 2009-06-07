Регионалы называют дату и время заключения брака с БЮТ
12:28, 07 июня 2009Политика
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Стоян: слухов нет – есть правда
Во вторник, 9 июня, в 12:00 Партия регионов проголосует за решение о создании коалиции с БЮТ.
Об этом заявил депутат-регионал Александр Стоян, сообщает Украинская правда со ссылкой на Лига.net и "5 канал".
"Так что успокойтесь: слухов нет – есть правда, которая будет служить гражданам Украины", - подчеркнул политик.
Как известно, на заседании фракции БЮТ в пятницу вечером состоялось рейтинговое голосование об участии этой политической силы в коалиции с Партией регионов.
Против "широкой коалиции" выступили только 9 депутатов из более 120 присутствующих.
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