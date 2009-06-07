Регионалы называют дату и время заключения брака с БЮТ

Во вторник, 9 июня, в 12:00 Партия регионов проголосует за решение о создании коалиции с БЮТ.

Об этом заявил депутат-регионал Александр Стоян, сообщает Украинская правда со ссылкой на Лига.net и "5 канал".

"Так что успокойтесь: слухов нет – есть правда, которая будет служить гражданам Украины", - подчеркнул политик.

Как известно, на заседании фракции БЮТ в пятницу вечером состоялось рейтинговое голосование об участии этой политической силы в коалиции с Партией регионов.

Против "широкой коалиции" выступили только 9 депутатов из более 120 присутствующих.