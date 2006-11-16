Помаранчевый министр устроит тест себе и Верховной Раде

Министр здравоохранения Юрий Поляченко не будет отзывать заявление об отставке из Верховной рады, но надеется, что она его не поддержит.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что принял для себя решение, что готов в дальнейшем работать в правительстве.

"Я решил остаться в правительстве. Я не буду отозвать заявление, так как считаю, если будет еще положительное решение Верховной Рады, то для меня это еще плюс, если Верховная Рада меня поддержит как профессионала", - цитирует Поляченко Украинская правда.

"Я думаю, что могу работать в правительстве на выполнение программы президента", - добавил министр.

На вопрос, почему он тогда не отзывает свое заявление из парламента, Поляченко сказал: "Для меня это будет серьезный тест, чтобы увидеть какой является поддержка моей политики в Раде".

На вопрос, почему он тогда принял участие в пресс-конференции министров "Нашей Украины", Поляченко сказал, что сделал это из чувства обязанности перед политической силой, которая дала ему квоту в правительстве.

Министр также высказал пожелание, чтобы "Наша Украина" голосовала за законопроекты правительства, в частности о страховой медицине, которые не поддерживают другие участники коалиции.