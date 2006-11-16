Помаранчевый министр устроит тест себе и Верховной Раде
Поляченко не будет отзывать заявление
Министр здравоохранения Юрий Поляченко не будет отзывать заявление об отставке из Верховной рады, но надеется, что она его не поддержит.
Об этом он сказал в эфире 5 канала.
Вместе с тем он подчеркнул, что принял для себя решение, что готов в дальнейшем работать в правительстве.
"Я решил остаться в правительстве. Я не буду отозвать заявление, так как считаю, если будет еще положительное решение Верховной Рады, то для меня это еще плюс, если Верховная Рада меня поддержит как профессионала", - цитирует Поляченко Украинская правда.
"Я думаю, что могу работать в правительстве на выполнение программы президента", - добавил министр.
На вопрос, почему он тогда не отзывает свое заявление из парламента, Поляченко сказал: "Для меня это будет серьезный тест, чтобы увидеть какой является поддержка моей политики в Раде".
На вопрос, почему он тогда принял участие в пресс-конференции министров "Нашей Украины", Поляченко сказал, что сделал это из чувства обязанности перед политической силой, которая дала ему квоту в правительстве.
Министр также высказал пожелание, чтобы "Наша Украина" голосовала за законопроекты правительства, в частности о страховой медицине, которые не поддерживают другие участники коалиции.