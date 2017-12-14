Посол США в России напомнил об украинском Крыме

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что любому человеку, который знаком с международным правом, известно, что Крым - это Украина. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на странице посольства в Twitter .

В нем Хантсман отвечает один из наиболее частых вопросов россиян: "Кому принадлежит Крым?".

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"Не нужно спрашивать американского посла, чтобы получить ясный ответ на этот вопрос. Ответить Вам может любой человек, знакомый с международным правом. Крым - это Украина!", - заявляет Хантсман.

Хантсман также подчеркнул, что для нормализации и улучшения российско-американских отношений абсолютно необходимо восстановление территориальной целостности Украины.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»



«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEPpic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017

Как сообщал УНИАН, США не принимают российское вторжение в Украину, которое стало основанием для серьезного санкционного режима и обязательно вернутся к вопросу аннексии Россией Крыма после урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с дипломатами в Вашингтоне.