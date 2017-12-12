Евродепутат Хармс прокомментировала решение суда отпустить Саакашвили

"Меня очень радует решение суда отпустить Саакашвили. Это – хороший знак того, что независимые решения принимаются в Украине. Решение является хорошим для внутреннего развития и для международной репутации Украины".

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А вот британский аналитик Александр Кларксон отметил, что это решение ставит Порошенко в неловкое положение, ведь Банковая уже вынуждена была отступать в противостоянии с Саакашвили ранее.

"Поэтому, суд отпустил Саакашвили. Это неловкий момент для Порошенко, особенно из-за того, что Саакашвили неоднократно попирал закон и заставлял Банковую отступить. В конце концов, проблему Миши в Украине создал сам Порошенко, - отметил Кларксон в "Твиттере".