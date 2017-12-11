Суд над Саакашвили задерживается, журналистов вывели из зала заседаний

В помещение Печерского районного суда в Киеве на улице Крещатик, где сегодня будут избирать меру пресечения Михеилу Саакашвили, не пускают члена совета партии "Движение новых сил" Давида Сакварелидзе.

Как передает корреспондент УНИАН, это происходит в арке во двор, где находится помещение суда.

Сейчас полиция пропускает только участников процесса и прессу.

В то же время другого члена партии "Движение новых сил" народного депутата Юрия Деревянко полиция пропустила. Из-за недопуска Сакварелидзе между митингующими и полицией происходят споры и потасовки.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Саакашвили доставили в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

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*** Саакашвили задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.