Сторонники Саакашвили завершили митинг возле ГПУ (фото, видео)

Сторонники задержанного лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили завершили митинг возле Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники требовали освобождения Саакашвили и выразили возмущение тем, что генеральный прокурор Юрий Луценко "пошел по пути Пшонки" во времена президентства Виктора Януковича.

Активисты назвали Луценко "иудой" и призвали уйти в отставку.

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Один из лидеров "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе призвал участников митинга в понедельник, 11 декабря, прийти и поддержать Саакашвили на судебном заседании.

Представители партии утверждают, что, скорее всего, рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения состоится в Печерском районном суде на улице Крещатик, 42. Пока время судебного заседания неизвестно.

Сакварелидзе заявил, что "мы оставляем за собой право радикальных конкретных действий", если требование людей об освобождении Саакашвили не будет услышано.

В свою очередь народный депутат Юрий Деревянко заявил, что Луценко "плавно превращается в Пшонку".

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Он обвинил власть, что она "сопротивляется тому, чтобы сделать первый нормальный суд, независимый антикоррупционный". Депутат заявил, что независимых судов в Украине нет.

"Все зависит от того, сколько нас завтра будет под зданием суда, сколько нас завтра будет с вами для того, чтобы дать сигнал судье... слушаться исключительно Конституции, закона Украины и принимать правосудное решение", - сказал Деревянко.