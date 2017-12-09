Бывшая партия Саакашвили в Грузии требует его освобождения

Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия "Единое национальное движение" начинает сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, пишет Об этом сообщает "Грузия Online".

Читайте такжеВ задержании Саакашвили принимали участие Аброськин и Кулик - СМИ

"Мы начинаем собирать подписи граждан, чтобы остановить политическое преследование Михаила Саакашвили. Свободу Михаилу Саакашвили и всем политическим заключенным!", — отмечается в нем. Партия предупреждает, что если их требование не будет услышано, грузинские власти "получат гражданский протест в масштабах всей страны".

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.