Секретные материалы FIAT попали в Интернет (фото)

В интернет попали материалы с закрытого мероприятия FIAT, на котором инвесторы оценивали будущее концерна. В том числе и программу обновления модельного ряда AlfaRomeo, Lancia и самого FIAT до 2010 года, сообщает Газета.ру.

Слайды с кратким описанием будущих новинок предназначались инвесторам и финансовым аналитикам, с которыми руководство концерна встретилось 8–9 ноября в Италии. Однако расторопные анонимы и всемирная сеть сделали планы Fiat достоянием тех, от кого в конечном счете будет зависеть успех компании, – рядовых автолюбителей.

В ближайшие четыре года трио Fiat – AlfaRomeo – Lancia обзаведется целым выводком из 23 новых новинок. Еще 23 модели ожидают фейслифтинг, модернизация и смена поколения.

Роль главного поставщика красоты и эталона итальянского стиля на автомобильном рынке явно досталась AlfaRomeo. Марка станет производить более нишевые продукты, в которых «количество автомобиля» заменяется «количеством стиля». Таким станет, к примеру, AlfaRomeo Junior. Реинкарнация компактного купе из 60–70-х внешне будет еще большим «шестидесятником», чем предок, – с огромным «клювом» логотипа и каплевидными колпаками фар на мясистых крыльях. Стоимость этого элегантного удовольствия предварительно оценивается в ?16 тыс.

Через год к «Юниору» присоединится модель совсем другого класса. AlfaRomeo 169 – бюджетный аналог Maserati Quattroporte, седан длиной 4,9 м с роскошным «телом» спортивного автомобиля из тех же шестидесятых.

Правда, от классики помимо прошедших лет 169-ю будет отделять еще и отсутствие заднего привода – в лучшем случае он будет полным. Линейка двигателей тоже будет достаточно скромной – 4 цилиндра или V6. Зато попросят за автомобиль, как за «пятерку» BMW, – от ?40 тыс. до ?55 тыс. В том же 2009-м выйдет новый автомобиль класса C, о котором никаких данных не приводится.

Главный сюрприз поклонников марки ожидает в 2010 году. Тогда в продаже появится первый внедорожник AlfaRomeo, который в планах компании фигурирует как CXover. Автомобиль длиной около 4,6 м, несмотря на наличие 5 дверей, будет напоминать спорткупе, а стоить будет от ?28 до 45 тыс. До конца первого десятилетия XXI века «альфисти» придется реализовывать свои внедорожные амбиции с помощью внедорожной версии универсала 159-го семейства – 159 Crosswagon, которая выйдет уже в следующем году.

В 2007 появится и AlfaRomeo 8C Competezione, однако она может исчезнуть из модельного ряда компании уже через год – всего запланировано выпустить около 500 экземпляров этого воссозданного современными средствами прошлого марки. Также в 2007 появится «заряженная» версия Grande Punto – Abarth, а также модернизированный Croma.

В 2008 году ожидается грузопассажирский Minicargo Panorama – фургон, разработанный совместно с концерном PSA. Тогда же на рынке появятся модернизированные Panda, Punto, Multipla и Idea.

Остальные модели будут модернизированы, но только в 2009 году – тогда фейслифтинг пройдут седан и универсал 159-го семейства, а также Brera и Spider.

В 2009-м и 2010-м Fiat будет «выстреливать» по три новинки ежегодно: в 2009-м выйдут Doblo Panorama и внедорожник CXover (очевидно, что он будет по-разному называться у Fiat и AlfaRomeo, но в планах концерна автомобиль пока фигурирует под одним именем), а также некая модель, обозначенная просто как B Compact.

Параллельно выйдут кабриолет на базе «пятисотого», а также паркетник Sedici, прошедший фейслифтинг. Наконец, в 2010-м мир ожидает явление совершенно новой «Панды», Bravo-универсала и анонима B Compact с новым кузовом. Тогда же сменится поколение Fiat 500 и Croma, а Bravo и Linea немного обновят.

Наиболее скупо концерн инвестирует в будущее Lancia. За четыре года модельный ряд этой компании пополнится только двумя новинками – хетчбэком Delta HPE, который выйдет в 2008 году, и неназванной пока моделью, которая в плане обозначена как Speciality.

Газета.ру