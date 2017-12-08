Лавров заявил, что обсудил с Климкиным вопрос украинских политзаключенных "по касательной"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным «по касательной» обсудил вопрос украинских политзаключенных.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на пресс-конференции в Вене по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Вопрос о тех, кто содержится в российских тюрьмах, затрагивался по касательной. Мы объяснили, что те граждане Украины, которые одновременно являются гражданами России, содержаться в полном соответствии с нашим законодательством и к ним никакого консульского доступа не предусмотрено, потому что они наши граждане», - отметил Лавров.

«Граждане Украины, которые содержаться по обвинению в целом ряде тяжелых преступлений, имеют и консульский доступ, и встречи с родственниками, когда это становиться необходимым», - добавил он.

16 ноября в Кремле заявили, что об обмене украинских политзаключенных, удерживаемых в России, а также россиянах, находящихся в тюрьмах Украины, «речь не идет».