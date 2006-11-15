Янукович и Качинский проведут совместную пресс-конференцию

В Украине с официальным визитом находится Председатель Совета Министров Республики Польша Ярослав Качинский. Планируется проведение переговоров с Президентом Украины Виктором Ющенко, председателем Верховной Рады Александром Морозом, министром иностранных дел Борисом Тарасюком; 12-00 - состоится встреча с премьер-министром Украины Виктором Януковичем в расширенном составе (Клуб Кабинета Министров, ул. Институтская, 7); 12-50 - состоится церемония подписания украинско-польских документов (там же); 13-00 - совместная пресс-конференция глав Правительств Украины и Республики Польша (там же). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-75-81, 256-75-82, 256-77-69.

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