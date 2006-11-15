Помаранчевый министр хочет работать с Януковичем дальше

Министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявляет о готовности продолжать работать в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я выражаю готовность работать в правительстве», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Он подчеркнул, что готов работать в правительстве для продолжения осуществления курса Президента Украины, для чего, по его словам, нужна консолидация политических сил.

Вместе с тем Ю.ПОЛЯЧЕНКО отметил, что он не собирается отзывать из Верховной Рады свое заявление об отставке с должности министра, поскольку это уже невозможно сделать юридически.

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО и министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

Вчера Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения Ю.ПОЛЯЧЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО.

1 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение заявлений об отставке этих двух министров от “Нашей Украины”. Как объяснил тогда премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.

Вместе с тем 3 ноября премьер заявил, что не видит проблем в работе министра здравоохранения и министра по делам семьи, молодежи и спорта.